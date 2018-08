Os treinadores da jornada inaugural

Não vai ser uma época de todo fácil para José Mourinho. A pré-temporada foi recheada de queixas por parte do técnico português devido ao calendário de jogos, ausência de jogadores que participaram no campeonato do mundo e, claro, da já recorrente, em altura de mercado de transferências, falta de dedicação do Manchester United em contratar os jogadores desejados pelo técnico.

Ainda que se adivinhe uma época cheia de altos e baixos para Mourinho, esta semana o lendário treinador português alimentou, uma vez mais, uma estatística da Premier League. Que só por si não significa muito, mas tendo em conta que a transição de pré-época para a época regular não é, e não foi, fácil, acaba por provar que o técnico é perito em organizar e preparar as suas equipas para momentos especiais.

O primeiro jogo do campeonato é um desses momentos e José Mourinho lidera, com grande vantagens, a percentagem de vitórias e a média de pontos conquistados na jornada de abertura do campeonato inglês.



*Mínimo 10 jogos

O recorde total do United na Premier League está em 18 vitórias em 27 jogos e Mourinho, entre as épocas ao serviço do Chelsea e agora do United, está invencível. Nove vitórias e um empate em dez jogos fazem do treinador português uma aposta segura em dia de abertura.

Nas duas últimas temporadas o Arsenal de Arsène Wenger foi o protagonista da jornada inaugural participando em jogos que produziram um total de sete golos cada — Vs. Liverpool, 3-4 (2016/17) e Vs. Leicester, 4-3 (2017/18). As hipóteses do mesmo se repetir num jogo em que José Mourinho participe são praticamente nulas e foi isso mesmo que aconteceu. Sem fazer um jogo louco e imprevisível o treinador português fez, mais uma vez, aquilo que melhor sabe, colocou travão no Leicester e acabou vencendo o jogo.

Estreias na jornada inaugural

Com um bis frente ao West Ham United, Sadio Mane tornou-se no primeiro jogador do Liverpool, desde John Barnes (1989-1992), a marcar em três jogos de início de campeonato seguidos. O Liverpool não poderia ter entrado de melhor forma e, se no ano anterior lhe faltaram jogadores para poder manter a consistência de resultados, este ano parece um firme candidato ao título. As suas super-estrelas continuam no clube, e os Reds parecem mais do que nunca apostados em lutar pela competição que não chega desde 1990 e que seria a primeira Premier League da história do clube.

De forma a percebermos o quão difícil de realizar é a proeza que se segue, podemos dizer que já lá vão vinte anos desde que foi efectuada. Entrar no campeonato nem sempre é fácil, entrar no campeonato pela primeira vez mais difícil será. Uma realidade para a maioria dos jogadores, mas há excepções.