Depois de um significativo número de casos positivos à covid-19 no seio do clube, o Aston Villa confirmou ontem o encerramento temporário do seu centro de treinos. A juntar aos 40 testes positivos entre jogadores e técnicos da Premier League na semana passada, a propagação do vírus coloca não só em causa a FA Cup, com o jogo entre Aston Villa e Liverpool marcado para hoje a ser cancelado, como, pelo menos, todo o mês de janeiro da Premier League.

Na primeira semana em que jogadores e técnicos foram testados (ao SARS-CoV-2) por duas vezes na mesma semana, o resultado ditou 28 testes positivos, entre 1311 testes efetuados de 28 e 31 de dezembro, em conjunto com outros 12 testes positivos, de entre 984 testes efetuados, entre 1 e 3 de janeiro. Registando assim um total de 40 casos positivos, estabelecendo um recorde semanal na Premier League.

Até ao momento, apenas quatro jogos foram adiados devido à covid-19. O que por si só não parece muito. O que é mais preocupante é o facto de todos eles terem sido adiados após as festividades natalícias. Uma das razões que não só terá ajudado a este processo, e que tem colocado alguma pressão na Premier League, é o facto de alguns jogadores não terem obedecido às regras impostas pelo Governo e terem organizado festas de Natal conjuntas. Obviamente que os números a que assistimos têm uma origem nacional, mas a exposição dos jogadores é, em todo o caso, maior que o normal e as consequências dos seus atos têm obrigatoriamente um impacto maior.

Jogos da adiados na Premier League devido à covid-19 Everton v Manchester City | 28 Dezembro 2020 Spurs v Fulham | 30 Dezembro 2020 Aston Villa v Newcastle | 01 Janeiro 2021 Burnley v Fulham | 03 Janeiro 2021

De relembrar que segunda-feira, dia 4 de janeiro, foi anunciado pelo primeiro-ministro inglês o confinamento total da população, incluindo o fecho das escolas, o que coloca, pela segunda vez, uma pressão enorme em toda a economia do país. Fora das restrições ficou o desporto profissional. Ficando nas mãos dos órgãos desportivos a decisão de prosseguir, ou não, com o calendário.

Contudo, a Premier League não tem planos de fazer uma pausa na liga. Foi a própria que emitiu um comunicado dizendo que "a liga continua a ter confiança nos seus protocolos relativos à covid-19 de forma a permitir a realização dos jogos já marcados, e os mesmos protocolos continuam a ter o total apoio do governo".

Uma pausa na competição foi colocada de parte pela liga e nenhum clube, à exceção do West Bromwich Albion na voz do seu treinador Sam Allardyce, propôs a paragem de campeonato. Do outro lado está, por exemplo, o treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjær que diz não ver nenhum beneficio na paragem da liga por duas semanas.

A frustração de José Mourinho no adiamento à ultima da hora

No dia 30 de dezembro, a pouquíssimas horas do início da partida, José Mourinho, já no estádio em preparação para o encontro, colocou a sua frustração, em forma de vídeo, nas redes sociais. Dizendo que ainda não sabiam se o seu jogo iria ou não adiante, acrescentando, de forma irónica, que esta era a melhor liga do mundo.

Quais são afinal os procedimentos de adiamento de um jogo por parte da liga?

A responsabilidade de adiamento de um jogo recai inteiramente na Premier League, caso todas as regras de segurança pública estejam garantidas. Uma das regras diz que um clube que pede o adiamento do seu jogo, mas que tem 14 jogadores disponíveis, não verá o seu pedido aceite. Os jogos adiados têm sido analisados ao detalhe pela liga que — daí a razão para o adiamento tão tardio do jogo entre Tottenham e Fulham — que tenta adiar o menor número de jogos possíveis.

Com os números, dentro e fora da Premier League, a subir em flecha, e o número de jogos adiados a começar a ser considerável, será sustentável manter a liga a funcionar, sem fazer uma pausa para controlo da epidemia? Gary Lineker é já uma das vozes que não acredita ser possível.

"(…) Receio que o futebol poderá sucumbir (ao vírus) nas próximas semanas", escreveu o ex-internacional inglês.

Premier League | 18.ª Jornada Terça-feira, 12 de Janeiro 18:00 | Sheffield Utd v Newcastle 20:15 | Burnley v Man Utd 20:15 | Wolves v Everton Quarta-feira, 13 de Janeiro 18:00 | Man City v Brighton 20:15 | Aston Villa v Spurs Quinta-feira, 14 de Janeiro 20:00 | Arsenal v Crystal Palace

Irá o futebol sucumbir à covid-19 como Gary Lineker parece crer? Irá o calendário apertado ter influência nessa decisão? Entre Ole Gunnar Solskjær e Sam Allardyce quem terá razão? Seria benéfico controlar a propagação do vírus com uma pausa e isolamentos dos grupos de trabalho? Ou o impacto do desporto no moral da população deve ser considerado fundamental e como tal a tentativa de ininterrupção do desporto profissional em Inglaterra, neste caso do futebol, é uma prioridade?

Esta semana na Premier League

De entre os 22 jogos a efetuar entre 12 e 21 de janeiro, 6 realizar-se-ão, assim se espera, durante a próxima semana. A destacar o Sheffield United que sem uma única vitória enfrenta n Newcastle uma equipa muito afetada pela Covid-19 e não conhece o sabor da vitória há já cinco jornadas. Além disso, não se espera que o Aston Villa v Spurs se realize uma vez que, como mencionado acima, o Aston Villa se viu obrigado a fechar o centro de treinos. Será esta a única partida a não se realizar?