Os ‘foxes’, que contaram com o português Ricardo Pereira no ‘onze’, inauguraram o marcador logo aos 10 minutos, por Ben Chilwell, num lance que originou a expulsão de Ryan Bertrand, deixando os ‘saints’ com menos um elemento.

O belga Youri Tielemans, aos 17 minutos, dilatou a vantagem do Leicester, antes de Ayoze Pérez, aos 19 e 39, e Jamie Vardy, aos 45, darem volume ao marcador ainda na primeira parte.

Sem o internacional luso Cédric Soares, o Southampton viu o ‘pesadelo’ adensar-se no segundo tempo, com Pérez, aos 57 minutos, e Jamie Vardy, aos 58 e 90+4, este último de grande penalidade, a consumarem os respetivos ‘hat-tricks’, sendo que, pelo meio, aos 85, James Maddison também aturou.

O conjunto orientado por Brendan Rodgers estabeleceu um novo recorde na competição, alcançando a maior vitória de uma equipa fora de casa, desde que a ‘Premier League’ foi criada, em 1992.

Por outro lado, os ‘foxes’ igualaram a maior vitória da história da prova, conseguida pelo Manchester United sobre o Ipswich, em 4 de março de 1995, num encontro disputado no reduto dos ‘red devils’, em Old Trafford.

Com este triunfo, o Leicester subiu, provisoriamente, ao segundo lugar, com 20 pontos, tendo ultrapassado o Manchester City, que soma 19 e recebe, no sábado, o Aston Villa. Já o Southampton, entrou em zona de despromoção, ocupando o 18.º e antepenúltimo posto.

A ‘Premier League’ é liderada pelo Liverpool, com 25 pontos.