Com o internacional português Ricardo Pereira no ‘onze’, os ‘foxes’ foram para o intervalo em vantagem, graças a um golo do médio Harvey Barnes, aos 33 minutos, só que, no arranque da etapa complementar, o neozelandês Chris Wood repôs a igualdade, aos 56.

O Leicester poderia ter voltado para a frente do marcador aos 68 minutos, mas Jamie Vardy falhou uma grande penalidade, abrindo caminho para que o Burnley operasse a reviravolta, aos 79, por intermédio de Ashley Westwood.

Com a derrota, o conjunto orientado por Brendan Rodgers mantém-se no terceiro posto, com 45 pontos, a três do segundo colocado, Manchester City, que no sábado cedeu um empate 2-2 na receção ao Crystal Palace.

A ‘Premier League’ é liderada pelo Liverpool, com 61 pontos e que hoje recebe o Manchester United. Em caso de triunfo no clássico, os ‘reds’ deixam os ‘citizens’ a 16 pontos e os ‘foxes’ a 19, sendo que ainda têm um jogo em atraso para disputar.