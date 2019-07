Os clubes da Premier League, a liga inglesa de futebol, estão a perder, por jogo, um milhão de libras em patrocínios (o equivalente a 1.11 milhões de euros) devido a pirataria, afirma um novo estudo.

O primeiro relatório feito sobre o tema, levado a cabo pela MUSO, autoridade para a pirataria digital, em parceria com a GumGum Sports, uma empresa de avaliação de patrocínios, foi baseado numa análise de oito partidas durante a época de 2018/19 que atraíram, em média, uma audiência ilegal de 7,1 milhões de adeptos distribuídos por 149 países.

O valor perdido calculado, de um milhão de libras por partida, é baseado no impacto que o público total, legal e ilegal, teria no valor do patrocínio. Entre a publicidade LED e o patrocínio na parte da frente da camisola, foram analisadas um total de sete posições disponíveis para a divulgação de marcas.

A metodologia passou, primeiro, pela MUSO identificar a dimensão global do público que recorre à pirataria digital. Depois, a GumGum analisou a exposição no ecrã dos patrocínios, tendo em conta as suas posições, antes de calcular um valor de media para cada um dos países.