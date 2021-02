Na apresentação do plano de desconfinamento para o Reino Unido, devido à pandemia de covid-19, o primeiro-ministro, Boris Johnson, explicou que no dia 17 de maio vai ter início o primeiro de três passos do regresso do público aos eventos desportivos, em que será permitido até um quarto da capacidade de cada estádio, nunca ultrapassando as 10.000 pessoas.

A 38.ª e última jornada da ‘Premier League’ está agendada para 23 de maio e já estará abrangida pelas novas medidas.

Para eventos desportivos em pavilhão, os recintos poderão ter ocupação até metade da sua capacidade, nunca excedendo 1.000 espetadores.

No final de 2020, alguns jogos da ‘Premier League’ voltaram a ter público, com a presença de 2.000 adeptos, mas o governo acabou por voltar a fechar os estádios devido ao aumento do número de casos positivos e mortes relacionadas com o novo coronavírus, que levou o Reino Unido a entrar em novo confinamento.

Os outros campeonatos do ‘big 5′ (Alemanha, Espanha, França e Itália) ainda não anunciaram qualquer plano para o regresso dos adeptos aos jogos de futebol.