Outra coincidência remonta ao clube onde se estreou como profissional. O Cerezo Ozaka foi igualmente o clube do lendário jogador japonês Shinji Kagawa que não só jogou na Premier League, como vimos acima, como foi contratação e peça fundamental do Borussia Dortmund treinado na altura por, precisamente, Jürgen Klopp. Tendo sido elogiado por Klopp pelo seu fluente alemão e admirando este as qualidades do treinador e a sua forma de jogar, Minamino e Klopp parecem já formar um par de sonho.

Nos dias de hoje, por 8,5 milhões de euros, não se conseguem contratar jogadores de topo mundial. Esta afirmação poderá não ser à prova de bala, mas é com certeza a norma. Ainda assim vimos aqui há muito pouco tempo a forma como o Liverpool contrata jogadores. O nível de profissionalismo do clube atingiu tal ponto que nada, absolutamente nada, é feito ao acaso. Revendo vídeos do jogador e analisando os encontros do Liverpool frente ao RB Salzburgo, ainda esta época, a contar para a Liga dos Campeões, faz-nos acreditar que este pode vir a ser, num futuro próximo, uma peça importante no ataque dos Reds. O sistema de análise que conduz à contratação de um jogador por parte do Liverpool associado à qualidade de observação de Klopp, fazem antever que este poderá ser, mais que um jogador de topo, um jogador que naquele ambiente e sistema tático, se tornará um jogador de topo.

Mais do que as qualidades técnicas ou físicas de um jogador, a inteligência emocional, a sua capacidade de trabalhar para além dos seus limites e, acima de tudo, a sua viabilidade como jogador dentro de um sistema e desempenhando um papel especifico na equipa, é fundamental para o sucesso do mesmo. Numa outra equipa Minamino poderia não ser uma aquisição que suscitasse tanto interesse, mas neste Liverpool a curiosidade por ver o japonês jogar é máxima.

Esta semana no futebol inglês

A Premier League irá receber o merecido descanso, contudo, os jogadores e clubes não terão a mesma sorte. Com a terceira ronda da FA Cup a ser jogada este sábado, domingo e segunda-feira, dias 4, 5 e 6 respetivamente, teremos dois embates entre clubes da Premier League. Wolverhampton vs. Manchester United para acompanhar sábado dia 4, pelas 17:31 e domingo dia 5, pelas 16:01 teremos então a potencial estreia de Takumi Minamino com um Everton vs. Liverpool.

A hora marcada para os jogos poderá parecer uma errata, mas não o é. Todos os jogos da FA Cup, a contar para a terceira ronda da competição, começam precisamente um minuto depois da hora a que estamos habituados. A razão é simples e vem no seguimento de uma campanha da Federação Inglesa, intitulada Head’s Up. A iniciativa tem como objetivo chamar à atenção para a doença mental e para encorajar todas as pessoas, em particular jovens praticantes de futebol, a falarem sobre os seus problemas. Sessenta segundos que representam o primeiro passo na caminhada para o bem-estar mental.