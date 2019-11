A manutenção de Jamie Vardy e outros, após grande demonstração de lealdade pelo clube, tem sido chave para o sucesso. Não só o avançado inglês tem sido responsável pela grande forma, mas também a capacidade de aquisição de jogadores, cuja consistência exibicional tem vindo a revelar-se determinante, como Ricardo Pereira, James Maddison, Wilfred Ndidi e Youri Tielemans, todos eles fazendo parte da espinha dorsal da equipa. O Leicester é uma das equipas que melhor futebol pratica na liga, e tal deve-se à forma como está a manter o plantel equilibrado. A preocupação e desenvolvimento de jovens é também uma das prioridades da equipa, como é o caso de James Justin, o defesa direito de 21 anos que tem tido a oportunidade de jogar na vez de Ricardo Pereira na Carabao Cup.

Tanto Roy Hodgson como Brendan Rodgers, treinador do Leicester, têm um grande teste pela frente, uma oportunidade única para consolidar a excelente época que estão a fazer até ao momento. Entre a resiliência demonstrada por um e a consistência demonstrada por outro, temos em mãos um dos jogos da jornada.

Everton vs. Tottenham - Domingo, dia 3, às 16h30

Até ao momento, são as duas maiores desilusões desta edição da Premier League. Vamos repetir o exercício de análise feito às duas equipas acima.

Ao Everton, a falta de consistência, ao contrário do Leicester, tem sido uma das principais razões para o insucesso da equipa. Tendo tido pelo menos duas janelas de transferências de verão cheias de novidades e onde dinheiro foi gasto sem olhar a prejuízos, começa a ser notório que a falta de estabilidade poderá estar a ser um problema. Demasiadas mudanças e ambição desmedida podem não estar a permitir uma consistência que é, igualmente, fundamental a quem deseja vencer jogos de forma contínua.

Se tivermos em conta o primeiro jogo de Marco Silva a contar para a Premier League ao serviço do Everton e, igualmente, o seu último jogo até ao momento, no passado fim de semana, dos 28 jogadores potencialmente utilizados ou das 14 vagas em cada jogo - já que além do onze houve mais três substituições -, apenas seis nomes se repetiram. Deixando assim oito posições/vagas, preenchidas por jogadores que não se repetem nesses dois jogos. Dois jogos tão díspares no tempo poderão não ser a melhor amostra, mas não deixa de ser significante a quantidade de movimentações feitas apenas de uma época para a outra. De recordar que a contratação de Marco Silva, ou o despedimento de Sam Allardyce se quisermos, já vem no seguimento de um investimento grande e consequente alta rotação de jogadores de uma época para a outra, deixando o treinador inglês, e depois o português, com o papel de organizar e construir uma equipa modificada a cada início de época.

No que toca ao Tottenham, a consistência está presente, mas a saturação dos métodos, o chegar perto da conquista de títulos, como a Premier League e a Liga dos Campeões, que depois caíram por terra, parecem ter afetado jogadores e equipa técnica ao ponto de as insatisfações, os pedidos para sair, as renovações de contratos pendentes e o foco em assuntos extra futebol, parecem ter levado a melhor da equipa. A resiliência mostrada pelo Crystal Palace parece ser inexistente quando falamos dos Spurs.

créditos: PETER POWELL/EPA

Com ambas as equipas a terem que encontrar um outro rumo, os treinadores estão em risco e o resultado de jogo será muito importante. Escusado será dizer que a ver de perto estará José Mourinho, candidato principal a ambas as posições.

Esta semana na Premier League

O sábado, dia 2, traz-nos a visita do United a Bournemouth (12h30) que não dará de barato seja o que for à equipa de Ole Gunnar Solskjær. Teremos também a ida dos Wolves de Nuno Espírito Santo a casa do Arsenal (15h), que promete surpreender mais uma vez um dos grandes ingleses. Convém também perceber qual a reação do Southampton após a mais pesada derrota de sempre por uma equipa na Premier League, a jogar em casa - 0-9 foi o resultado final frente ao Leicester City. Durante a semana teve já a oportunidade de jogar também contra o Manchester City, equipa que defrontará no sábado (15h), onde sofreram uma derrota por três bolas a uma.