“A informação que recebemos é que o novo treinador do Chelsea não com conta com o João Félix. O João é jogador do Atlético Madrid, vai regressar, mas ainda não sabemos qual vai ser o plano para ele”, afirmou Enrique Cerezo em Madrid, em declarações aos jornalistas espanhóis.

Félix esteve a segunda metade da temporada no Chelsea, por cedência temporária do Atlético, e fez 20 jogos e marcou quatro golos pelos ‘blues’, grande parte das vezes com o estatuto de suplente utilizado.

O internacional português tem contrato com o emblema de Madrid até 2027.

Na segunda-feira, o Chelsea anunciou a chegada do técnico argentino Mauricio Pochettino.