Num esclarecimento publicado na sua página de Facebook, o líder do clube do Restelo reagiu ao comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que anunciou que Belenenses e Belenenses SAD decidiram suspender as ações judiciais que tinham um contra o outro.

“Os sócios votaram em AG [assembleia-geral], por mais de uma vez e de forma inequívoca, que Clube e SAD devem seguir caminhos independentes e totalmente separados, cada qual com a sua identidade. Tal é bem claro no ponto 2 do comunicado que o clube fez e divulgou esta tarde, onde se refere que litigância será suspensa por 40 dias. O que está em causa é concretizar uma separação total, sem recurso a tribunais, mas com a mediação da FPF”, justificou.

Patrick Morais de Carvalho sublinhou que o processo “requer serenidade e discrição, pelo que naturalmente não é aconselhável as partes alongarem-se em comentários públicos”, assegurando que “qualquer resultado desta negociação será sempre sujeito à aprovação da Assembleia-Geral do Belenenses”.

A direção do clube que atualmente milita na segunda divisão distrital de Lisboa já havia reagido, em comunicado, no qual informou que “a sua atuação se pauta pela concretização do caminho determinado” nas assembleias-gerais do clube.

“Informar os associados e os adeptos do Clube de Futebol ‘Os Belenenses’ que toda a sua atuação se pauta pela concretização do caminho determinado e defendido pelos associados do clube em sucessivas assembleias-gerais realizadas ao longo dos últimos anos”, pode ler-se.

A direção do Belenenses agradeceu “os bons ofícios” da FPF e do seu presidente, Fernando Gomes, “como sempre empenhado na procura da defesa da imagem do futebol português, aquém e além-fronteiras”.

O Belenenses SAD, atual 16.º classificado da I Liga portuguesa de futebol, também agradeceu à FPF a suspensão dos processos judiciais entre o clube e a sociedade desportiva, em reação ao comunicado do órgão federativo.

“A Belenenses SAD agradece à FPF, em particular ao seu presidente Dr. Fernando Gomes, a iniciativa que permite a suspensão de todos os processos judiciais pendentes entre a Belenenses SAD e o Clube de Futebol ‘Os Belenenses’, o que, sem o incentivo e empenhamento do Dr. Fernando Gomes, se antevia como muito difícil”, lê-se.

Em comunicado publicado na sua página oficial, a FPF informou que Fernando Gomes reuniu com os líderes do Belenenses e do Belenenses SAD, Patrick Morais de Carvalho e Rui Pedro Soares, respetivamente.