“É o treinador do Benfica, pelo amor de Deus. É lógico que vai “, disse Vieira, depois de questionado pela CMTV sobre a continuidade do técnico no comando das ‘águias’ na próxima temporada, no final de uma ‘cimeira’ de clubes na Mealhada.

O Benfica, que apostou no regresso de Jesus (ex-Flamengo) no verão de 2020, terminou a época 2020/2021 sem ganhar nenhum título, depois de perder a final da Taça de Portugal frente ao Sporting de Braga no último domingo, fechar a I Liga na terceira posição (vai disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões), cair nas meias-finais da Taça da Liga, e também nos 16 avos de final da Liga Europa.