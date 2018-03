O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, iniciou uma visita à Coreia do Norte, na sequência de um “convite do Comité Nacional Norte-coreano (NOC)”, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o COI explica que o convite partiu do NOC em janeiro, numa reunião em Lausana, Suíça, com vista a discutir a recente participação norte-coreana nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang2018, na Coreia do Sul.

Segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap, Bach aterrou em Pequim antes de seguir para Pyongyang, com a comitiva do COI a ficar até sábado de manhã na capital da Coreia do Norte.

A visita visa “o desenvolvimento do desporto na Coreia do Norte como resultado da participação bem-sucedida” em PyeongChang2018, bem como a preparação para os Jogos de verão em Tóquio2020, e de inverno em Pequim2022.

Durante os Jogos sul-coreanos, as duas Coreias aproximaram-se, tanto no campo desportivo, em que uma equipa feminina de hóquei no gelo participou unificada e ambas as comitivas marcharam juntas na cerimónia de abertura, como no campo diplomático.

Norte e Sul acordaram reunir-se no mês seguinte, com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, a fazer a primeira viagem ao estrangeiro esta semana, numa visita à China, em que visitou o presidente chinês Xi Jinping.