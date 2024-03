“Jogo decisivo? É evidente. Se o FC Porto perder, deixa de ter hipóteses, mas estamos todos confiantes de que vamos ganhar. Não há jogo nenhum em que possamos garantir que existe um vencedor antecipado. Pode haver maiores probabilidades de vencer, mas vencedores antecipados não há. Se existissem, não tínhamos vencido o Arsenal [para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões]”, vincou Pinto da Costa.

O dirigente falava aos jornalistas no final de uma sessão da lista “Todos pelo Porto”, que apresentou António Oliveira, antigo jogador e treinador do clube e atual acionista da SAD, o empresário e gestor João Rafael Koehler e a ortopedista Marta Massada como três dos candidatos à direção do FC Porto nas próximas eleições para os órgãos sociais.

“A equipa de futebol merece-me a maior confiança e teve há pouco tempo uma exibição fantástica frente ao Arsenal, que é uma das melhores equipas do futebol europeu. Confio inteiramente neles. Se algo correr mal, não altera em nada a minha determinação de ter uma equipa ainda melhor e um treinador como o que temos [Sérgio Conceição]”, referiu.

Detentor de 15 mandatos seguidos e dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, Pinto de Costa vai concorrer com André Villas-Boas, antigo treinador da equipa principal de futebol, e o empresário Nuno Lobo, candidato vencido em 2020, à liderança ‘azul e branca’, nas eleições marcadas para 27 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto.

O FC Porto, terceiro classificado, com 49 pontos, recebe o líder isolado Benfica, com 58, dois face ao Sporting (menos um jogo), no domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão, em duelo da 24.ª ronda da I Liga, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.