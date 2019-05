"Quase todos os sócios querem golos e pontos e, quando não aparecem, entra a insatisfação que temos de compreender. O primeiro a querer ganhar é sempre o presidente. Depois, o treinador, porque quando não há resultados, não se pode substituir 11 [jogadores], acabamos sempre por substituir a equipa técnica, que é mais reduzida e que paga sempre a primeira fatura, porque também é a primeira responsável pelo insucesso", afirmou o dirigente, em declarações no programa ‘Marítimo na TSF'.

Com Petit no comando técnico, o emblema madeirense conseguiu a manutenção, mas falhou a meta dos 40 pontos, pois ficou com 39, no 11.º lugar, tendo perdido os últimos dois encontros.

Na Gala do Marítimo 2019, Carlos Pereira já tinha admitido aos jornalistas ter ficado "extremamente zangado" pelo facto de a equipa não ter chegado aos 40 pontos e garantiu que a culpa não iria "morrer solteira", acrescentando que ainda não tinha definido o futuro com o técnico, ainda com um ano de opção no contrato.

O antigo internacional português chegou ao Marítimo no final de novembro de 2018, para substituir Cláudio Braga, e terminou a temporada com um registo de nove vitórias, dois empates e 14 derrotas, em 25 jogos.