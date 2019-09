"Sinto que ele está com dificuldades e que precisará de ser ajudado e isso não significa impor o quer que seja. Ou todos nós ajudamos, ou estamos perante um facto quase consumado. Esperava mais em termos de espetáculo, esperava mais de equipa, esperava mais pontos, mas não temos e há que analisar porque não temos", admitiu, em declarações no complexo desportivo do clube, em Santo António.

Ainda assim, Nuno Manta continua à frente do comando técnico dos ‘verde rubros' e Carlos Pereira privilegia o diálogo tranquilo.

"Não se deve decidir coisas a ‘quente’, porque, se o fizemos, fica o caldo entornado. Deixo sempre arrefecer os ânimos e depois, calmamente, o diálogo tem sido sempre a minha forma de gerir e de estar, porque só assim se pode levar o barco a bom porto", salientou.

O presidente do Marítimo foi o alvo principal das críticas dos adeptos no final da partida com o Belenenses SAD, que ditou um desaire por 3-1, o que levou a uma reação por parte do dirigente.