Paulo Meneses recorreu às redes sociais para manifestar o seu descontentamento com a marcação de mais um jogo da I Liga envolvendo o Paços de Ferreira durante a semana, sendo, por isso, “impossível não reagir”.

“Obviamente o Paços de Ferreira deu conhecimento ao organismo competente [Comissão Permanente de Calendários da Liga Portugal] do seu desagrado perante esta triste realidade e pedimos explicações. Em 23 jornadas, teremos jogado 10 jogos à semana e ‘obrigado’ aqueles que acompanham o clube a fazer viagens duras para que possam apoiar o nosso clube”, escreveu Meneses na sua página pessoal de Facebook.

O comentário do presidente do Paços surge em reação à marcação do jogo com o Casa Pia, referente à 23.ª jornada, para o dia 06 de março, uma segunda-feira, aumentando para 10 o total de jogos na presente temporada que a equipa vai disputar durante a semana, conforme relação de jogos que o próprio fez questão de juntar à sua declaração.

“Como sempre, o bom senso deveria ser a primeira regra de quem decide, mas tratar clubes e adeptos desta forma é desrespeitar o futebol. Dia 06 [de março], serão necessários mais de 600 quilómetros e mais que um dia de trabalho perdidos. Ninguém merece, mas iremos resistir até ao limite das nossas forças e não permitiremos que nos maltratem sem uma posição firme”, acrescentou Meneses.

Para o presidente do Paços de Ferreira, clube que disputa a permanência no campeonato, estas decisões deixam claro que se “apregoam valores que depois não se defendem”.