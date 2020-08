O TAD deliberou “julgar o presente pedido cautelar improcedente por não provado”. Em causa estavam pressupostos financeiros incumpridos: o clube não conseguiu apresentar prova de “inexistência de dívidas a sociedades desportivas”, a “inexistência de dívidas a jogadores, treinadores e funcionários”, assim como “a regularidade da situação contributiva perante a Autoridade Tributária”, segundo a LPFP.

Em resposta, o presidente do clube frisou que a análise das razões invocadas pelo Vitória de Setúbal "foi muito superficial" e os "pressupostos" apresentados quanto aos outros clubes "nem sequer foram vistos". "Voltaram a bater no tema da Autoridade Tributária em relação a um pressuposto que não fizemos por não termos conseguido fazer a Assembleia Geral", continuou Paulo Gomes, recordando que "a FIFA e a UEFA dão orientações à Liga e à FPF para ter em atenção as dificuldades que a pandemia da Covid-19 coloca no acesso e na emissão de documentos".

"Esta época estava a ser feito o acerto, para de uma vez por todas equilibrar as nossas despesas com as nossas receitas", disse o presidente do Vitória de Setúbal, admitindo que o clube enfrenta dívidas superiores ao orçamento, mas que foram em parte pagas e que apresentou também garantias reais.

Para que se possam cumprir as obrigações financeiras do Vitória de Setúbal aos seus credores, Paulo Branco diz que vai ser aberto o "estado de emergência dentro do clube".

"A Liga não conhece bem o Vitória e não conhece bem as gentes de Setúbal. Hoje, a revolta da cidade é enorme. A presidente da Câmara está chocada com esta decisão, porque os valores do Vitória não prevaleceram e aquilo que acho que tinha direito, não foi feito da devida forma”, disse o presidente sadino, sublinhando também que " o clube é dos vitorianos que gostam do clube, e não daqueles que se dizem supostamente vitorianos e que provavelmente são empresários, que passam o tempo a tentar denegrir quem o gere, quem está cá".

"O que peço aos vitorianos é união, porque nos momentos difíceis o Vitória tem se unido sempre, e será nessa base que iremos preparar este futuro próximo", disse também.

A presidente da Câmara Municipal de Setúbal também já reagiu à decisão do TAD, lamentando “profundamente” a mesma. “Como sempre tem acontecido, e já o voltámos a demonstrar muito recentemente, continuaremos ao lado do clube para o apoiar na procura das melhores soluções que assegurem a sua viabilidade futura”, refere Maria das Dores Meira no Facebook, recordando que o clube “é um verdadeiro símbolo da cidade”.