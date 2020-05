A MarítimoTV revelou que o líder do emblema madeirense, Carlos Pereira, e o diretor-geral, Marco Costa, foram os primeiros a serem testados, pouco antes das 09:00, seguidos da equipa técnica, já com José Gomes, após duas semanas de quarentena cumpridas pelo regresso à Madeira.

Os testes, realizados nos quatro balneários do Estádio do Marítimo, contaram ainda com os jogadores do plantel principal, em horários diferentes, de maneira a evitar aglomerações.

O canal do clube acrescentou ainda que os resultados dos testes serão apurados na quinta-feira.

A I Liga, na qual o Marítimo está no 15.º lugar, com 24 pontos, tem o seu retorno agendado para 30 e 31 de maio, para se disputar as restantes 10 jornadas.

Portugal contabiliza 1.144 mortos associados à covid-19 em 27.679 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.