O grande envolvimento da marca na competição ajudou-a também a tornar-se no maior vendedor de sutiãs desportivos da América do Norte pela primeira vez na sua história.

“É difícil sobrestimar o quão importante este ano foi para a evolução da ofensiva feminina na Nike”, acrescentou Parker, dizendo que “a exposição está a levar a um excelente rácio de vendas em equipamentos, sutiãs de alta performance e artigos de lifestyle”.

A performance da Nike no Campeonato do Mundo de futebol feminino ajudou a aumentar as receitas grossistas no segmento feminino em 11%, chegando aos 7,4 mil milhões de dólares (aproximadamente 6,6 mil milhões de euros) até 31 de maio deste ano.

A empresa pretende continuar a fazer crescer o seu mercado feminino. Depois de introduzir “plus-sized activewear” (vestuário desportivo de tamanhos grandes) na sua loja de referência de Londres, em junho, a marca agora planeia expandir o seu número de tamanhos e oferecer “vestuário feminino com especificidades geográficas para o mercado asiático, baseando-nos na investigação de tipos de corpos e tamanhos”, de acordo com Parker.

“Vão ver cada vez a mais a Nike a procurar certificar-se que as mulheres, seja qual for o desporto que pratiquem, vão ter o produto certo para fazerem-no com confiança”, concluiu o chefe executivo da Nike.