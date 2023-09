Portugal entrou em campo frente à Geórgia com Francisco Fernandes, Mike Tadjer, Diogo Hasse Ferreira, José Madeita, Steevy Cerqueira, João Granate, Nicolas Martins e Rafael Simões. Samuel Marques e Jerónimo Portela voltaram a formar o par de médios para ligar aos centros Tomás Appleton e Pedro Bettencourt, assim como os jogadores mais recuados Rodrigo Marta, Raffaele Storti e Nuno Sousa Guedes.

Infelizmente, a seleção portuguesa começou logo por conceder dois ensaios nos primeiros cinco minutos. A partir daí, perdendo por 7-0, só através da conversão de uma penalidade é que a Geórgia voltou a marcar, aumentando a vantagem para 10-0.

Apesar da desvantagem, os 'Lobos' marcaram os primeiros pontos à meia hora de jogo, com um ensaio de Raffaele Storti.

Depois do descanso, os 'Lobos' vieram com 'alma' renovada.

Aos 60 minutos já tinham dado a volta ao marcador, estando a vencer por 13-18, com mais um ensaio de Raffaele Storti e conversão dos pontos extras de Samuel Marques. Este segundo ensaio tornou-se histórico, sendo a primeira vez que Portugal marca dois ensaios numa fase final do Mundial.

A partir daqui, o jogo foi muito aguerrido para as duas seleções. Portugal fez boas jogadas, com a seleção da Geórgia aos 77 minutos a ter direito a uma revisão, tendo o VAR concedido o ensaio, com o georgianos a empatarem o jogo 18-18. Na conversão dos pontos extra, o jogador georgiano não conseguiu concretizar.

Aos 80 minutos, os 'Lobos' beneficiaram de um pontapé com Nuno Guedes, no seu primeiro pontapé do jogo, mas o jogador português falhou, terminando assim o jogo empatado, mas dando os primeiros pontos numa fase final do Mundial de râguebi aos 'Lobos'.

Jerónimo Portela foi o homem do jogo e no final, em entrevista, afirmou que "foi um jogo muito renhido, pensava que neste último pontapé íamos vencer, mas, fizemos alguns erros. Penso que da próxima vamos ganhar. Quero também agradecer todo o apoio dos portugueses aqui em Toulouse".