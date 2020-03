A denúncia foi feita pelo ex-árbitro Jorge Ferreira, que deu uma entrevista à RTP, a ser emitida na sua totalidade durante esta noite no programa Grande Área. No entanto, parte da conversa foi revelada no noticiário da tarde do canal da emissora pública.

Segundo Jorge Ferreira, existem pressões sobre o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para agradar os clubes grandes de Portugal.

Em causa estão pressões específicas exercidas em árbitros antes de jogos que envolvem os clubes grandes, nos quais lhes é sugerido por membros do Conselho de Arbitragem que tomem atenção às decisões a serem tomadas durante a partida.

Disse ainda Jorge Ferreira que foi ele quem fez uma queixa, tendo a Polícia Judiciária arrolado várias testemunhas, e que o Conselho de Arbitragem está a ser investigado por corrupção e falsificação de documentos.