O Observatório do Futebol (CIES) anunciou esta segunda-feira a projeção do desfecho de 22 ligas europeias e, no caso da portuguesa, o Sporting é quem levará o almejado troféu de campeão nacional de futebol.

A projeção foi calculada utilizando um modelo estatístico que tem em conta vários fatores que vão desde os remates à baliza, posse de bola ou os passes no último terço do campo. As tabelas podem ser consultadas aqui.

De acordo com o CIES, os leões vão terminar a temporada em primeiro lugar, com 82 pontos, a nove pontos de distância do FC Porto, que iria terminar em segundo, com 73. Em terceiro e no último lugar do pódio ficará o SC Braga, com 67. Imediatamente a seguir, em 4.º, está o Benfica, com 66.

As últimas vagas europeias estão destinadas, segundo a previsão, para o Paços de Ferreira (5.º) e o Vitória SC (6.º).

Na zona de relegação, com despromoção direta, o Observatório sugere que tanto Tondela como o Famalicão não vão ficar no principal escalão do futebol português. Já o Farense, recém-promovido, irá terminar em 16.º lugar.

créditos: Observatório do Futebol

Nas restantes ligas europeias

De acordo com esta projeção, o Inter de Milão será coroado campeão italiano após o seu último título conquistado há 11 anos, à frente do AC Milan (+2 pontos) e da Juventus (+3), do português Cristiano Ronaldo.

No entanto, a maior surpresa viria de França: Olympique Lyonnais totalizaria 82 pontos e sagrar-se-ia campeão, com um ponto a mais do que o PSG. Em Espanha, o Atlético Madrid teria de lutar até ao final da época contra Barcelona (+ 3 pontos), enquanto o Bayern de Munique na Alemanha tem a vida mais facilitada em mais um título.

Na Premier League, o Manchester City sairá por cima do rival Manchester United com uma diferença de 14 pontos, sendo que o Liverpool, o atual campeão, ficaria na 3.ª posição à frente do Chelsea, que, em 4.º, ficaria com a última vaga do campeonato reservada à Liga dos Campeões. Em sentido inverso, o WBA terminaria em último, atrás do Sheffield United e do Burnley, enquanto o Fulham conseguiria salvar-se e manter-se no principal campeonato do futebol inglês.