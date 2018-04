O Paris Saint-Germain conquistou hoje o seu quinto título de campeão francês de futebol em seis anos, ao golear em casa o Mónaco, detentor do título, por 7-1, em jogo da 33.ª jornada do campeonato.

O Mónaco acabou por ser um inesperado ‘bombo da festa’ parisiense, e para a história do jogo ficam os golos de Giovani Lo Celso, aos 14 e 27 minutos, Edinson Cavani, aos 17, Ángel di Maria, aos 20 e 58, Radamel Falcao, aos 76 na própria baliza, e do alemão Julian Draxler, aos 86.

O português Rony Lopes, que com João Moutinho foi titular no ‘onze’ de Leonardo Jardim, ainda atenuou o escândalo com um golo aos 38 minutos, ficando em 4-1 o resultado ao intervalo.

O PSG dilatou para 17 pontos a vantagem que detém para o Mónaco, segundo classificado, quando faltam disputar 15. A equipa de Leonardo Jardim passou a ter o Lyon (3.º) e o Marselha (4.º) a apenas quatro pontos de distância.

O virtual campeão PSG soma o sétimo título ao seu palmarés, cinco dos quais nas últimas seis épocas.

O Bordéus venceu por 3-1 em casa do Montpellier, do português Pedro Mendes, com golos do dinamarquês Martin Braithwaite, aos 09 minutos, do guineense François Kanamo, aos 49, e de Sousaliho Meitei, aos 78.

O Montpellier, que se atrasou na luta pelos lugares que dão acesso às competições da UEFA, ainda reduziu, já perto do final do encontro, pelo tunisino Ellyes Skhiri, aos 88.

O Marselha venceu o Troyes, por 3-2, mas esteve por duas vezes em desvantagem em casa do penúltimo classificado da liga gaulesa, mas ainda na luta pela permanência.

Samuel Grandsir, no primeiro minuto, e Benjamin Nivet, aos 48, foram os marcadores do Troyes, mas o Marselha deu a volta com golos do camaronês Clinton N’Jie, aos 11, do grego ex-Benfica Konstantinos Mitrouglou, aos 75, e Floriant Thauvin, aos 85.

