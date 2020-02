"Esta é uma operação complexa e vasta. A PSP vai estar envolvida em toda a área, com maior incidência durante o período do jogo no estádio", foi explicado. As forças policiais vão estar no local "logo a partir das 13h e até que se justifique".

"É um jogo considerado de risco elevado, obriga a uma avaliação e a um trabalho da polícia especial. Vamos ter uma moldura humana de cerca de 50 mil pessoas ali à volta do estádio, cerca de 2600 são adeptos do SLB. As portas vão abrir duas horas antes, para garantir que os fluxos funcionam bem".

Será criado um perímetro de segurança para que as pessoas consigam caminhar na entrada, "já devidamente revistadas para que possam ter acesso ao estádio".

Do ponto de vista do acompanhamento dos adeptos, "há a preocupação quer do FC Porto quer do SL Benfica em que existam todas as condições para que possam chegar e aceder ao estádio com todas as condições de segurança".