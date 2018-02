O presidente da Rússia, Vladimir Putin, condecorou hoje com medalhas de estado e carros topo de gama, os medalhados russos dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, numa cerimónia oficial no Kremlin.

Vladimir Putin galardoou hoje 46 atletas pela sua prestação nos Jogos Olímpicos de Inverno, entre os quais se destacaram a patinadora Alina Saguítova e a equipa de hóquei no gelo, ambos vencedores de medalhas de ouro em PyeongChang.

Depois de receberem medalhas estatais, foi-lhes entregue pelo primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, as chaves do último modelo da BMW, algo que também aconteceu com os 56 medalhados dos Jogos Olímpicos de Verão, no Rio de Janeiro, em 2016.

Putin elogiou o caráter lutador dos atletas russos face a várias condições adversas, nomeadamente quando a equipa de hóquei cantou o hino russo apesar da obrigação da Comité Olímpico Internacional para que a Rússia competisse com bandeira neutra, dadas as acusações de doping do Estado.

“É uma honra enorme para mim poder apertar a mão e partilhar a nossa vitória com o nosso presidente. Ele é o nosso verdadeiro capitão”, afirmou Iliá Kovalchuk, capitão da equipa de hóquei.

No total, os russos ganharam 17 medalhas em PyeongChang - duas de ouro, seis de prata e nove de bronze.