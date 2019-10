O Internacional, com dificuldades como visitante durante o ano, ganhou no terreno duro do Bahia no domingo e assumiu a quinta colocação. O Corinthians tem jogado um futebol pobre e não vence há cinco jogos, mas segue em sexto. E, por último, mas não menos importante, o Grêmio, agora focado apenas no Brasileirão, tem um ponto a menos que os dois e é favorito para garantir uma vaga, dada a qualidade do time. Deve brigar pelas vagas diretas, inclusive. A que tudo indica, teremos disputa até o fim da competição por essas vagas.

Os dados recentes indicam que São Paulo e Grêmio estão a melhorar o seu rendimento, enquanto o Corinthians começa a entrar numa “crise”. O Bahia, que já chegou a almejar uma vaga, mostra que não tem força e plantel para esta reta final.

Na parte de baixo da tabela, Goiás e Vasco (10º e 11º) parecem salvos, mas não se podem acomodar. Do 12º Atlético Mineiro ao seu rival histórico Cruzeiro, que ocupa a 17ª posição na zona de descida, são apenas seis pontos de diferença. Nesse bolo, Botafogo, Fortaleza, Ceará e Fluminense sofrem para conseguir uma sequência de resultados que os afaste da “zona da bagunça” como disse Vanderlei Luxemburgo. Vendo a dificuldade de encontrar regularidade nessas equipas, devemos ter um outro recorde pela frente, mas negativo. É muito provável que o primeiro entre os rebaixados tenha a menor pontuação de sempre.

CSA ainda sonha, mas tem menos quatro pontos e duas vitórias que o Fluminense, o primeiro a ser salvo hoje. Chapecoense e Avaí estão virtualmente rebaixados e marcam o ocaso do futebol Catarinense que chegou a ter quatro equipas na Série A recentemente.

Serão 10 jornadas que valem o ano e disputadas com atenção aos resultados dos rivais. Enquanto o Flamengo lutará para garantir o título o quanto antes, para se focar na final da Libertadores, teremos boas disputas que manterão o interesse no campeonato até o final.