José Mourinho não deve ser fã do Villa Park. Das suas várias experiências na Premier League, o técnico português só por uma vez em seis visitas se sagrou vitorioso em Birmingham. Se na sua primeira passagem pelo Chelsea somou três empates e uma derrota, da segunda vez que assumiu os blues ganhou uma vez e perdeu da última vez que foi à casa do Aston Villa.

De resto, este histórico não mais poderia ser alterado até hoje porque Mourinho foi demitido do Chelsea antes de voltar a Birmingham em 2015/16 e mais tarde, quando o técnico assumiu o Manchester United, já o Aston Villa estava relegado ao Championship, o segundo escalão da liga inglesa. Até hoje.

Com os regressos do Aston Villa e de José Mourinho, agora pelo Tottenham, à Premier League, esta partida era a oportunidade para o português amenizar esse historial negativo, isto enquanto procurava somar pontos na corrida ao top-4.

Se o Tottenham vinha de uma vitória sofrida mas saboreada contra o Manchester City (melhorando um registo francamente dúbio de quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas em 10 jogos), o Aston Villa foi um anfitrião ferido pela derrota em Bournemouth (tendo um registo ainda pior: quatro vitórias, quatro derrotas e dois empates), apesar de depois ter conseguido apurar-se para a final da Taça da Liga contra o Leicester.

Nesta 26ª jornada da Premier League, tínhamos um Tottenham em sexto lugar, com 37 pontos, passando para o quinto posto em caso de vitória (passando o extraordinário Sheffield United), sendo que o “retornado” Aston Villa tinha todo o interesse em ficar definitivamente no primeiro escalão, apesar de se encontrar logo acima da linha de água, apenas com mais um ponto que os “lanternas vermelhas” West Ham e Watford.

Para o Tottenham, este era um jogo que precisava de encarar com máxima seriedade na procura de preciosos pontos para chegar aos lugares da “Champions”, mas sem esquecer o duro calendário que se avizinhava: partida em casa frente ao RB Leipzig para a Liga dos Campeões e jogo no fim-de-semana seguinte em Stanford Bridge, contra os rivais do Tottenham.

Mourinho optou por um 4-2-3-1, deixando a defesa a cinco para apostar em Davinson Sánchez e Toby Aldeweireld no centro do campo, apoiados por Sèrge Aurier à direita e Ben Davies na esquerda. Este foi, aliás, o regresso do galês à titularidade desde o empate consentido frente ao Sheffield United a 9 de novembro, ainda na era Pochettino, tendo sido forçado a paragem por lesão no tornozelo. No miolo do meio-campo, o técnico português colocou Eric Dier e Harry Winks, tendo à frente o trio de Lucas Moura, Dele Alli e o reforço Steven Bergwijn. Na frente, quem não tem Harry Kane (ainda em lesão), caça com Son Heung-min.