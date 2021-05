Convocatória:

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton), Rui Silva (Granada);

Defesas: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Médios: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis);

Avançados: Pedro Gonçalves (Sporting CP), André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valência), João Félix (Atlético Madrid) e Rafa Silva (SL Benfica).

A fase final do Euro2020 realiza-se de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países, e Portugal integra o Grupo F, defrontando sucessivamente Hungria (15 de junho, em Budapeste), Alemanha (19, em Munique) e França (23, em Budapeste).

Face à decisão da UEFA em aumentar de 23 para 26 o número de convocados, para fazer face a eventuais baixas por casos positivos do novo coronavírus, Fernando Santos tinha, à partida, ‘espaço’ para todas as suas escolhas habituais e ainda para ‘improvisar’.

Presença habitual nos últimos "onzes" da seleção sub-21, Pedro Gonçalves irá assim "desfalcar" a equipa comandada por Rui Jorge para a fase final do Europeu desse escalão, em que Portugal irá defrontar a Itália a 31 de maio.

O avançado Gonçalo Guedes, jogador do Valência que marcou o golo de Portugal na final da Liga das Nações de 2019 (1-0 aos Países Baixos), é também uma ‘cara nova’ em relação à última lista, para os primeiros três jogos de qualificação para o Mundial2022.

Dessa derradeira convocatória, de 25 jogadores, também estão de regresso Nélson Semedo e William Carvalho, em desfavor de Cédric (Arsenal) e Domingos Duarte (Granada), sendo que também fica de fora o avançado Pedro Neto (Wolverhampton) que se lesionou com gravidade, e Pizzi (Benfica).

A lista lusa é liderada por Cristiano Ronaldo, que vai cumprir a sua nona fase final, entre Europeus (2004, 2008, 2012 e 2016) e Mundiais (2006, 2010, 2014 e 2018), às quais acrescenta a Taça das Confederações (2017) e a Liga das Nações (2019).

De fora, ficaram nomes que foram importantes para Portugal em anos recentes, nomeadamente João Mário, Nani ou Ricardo Quaresma e o ‘herói’ Éder, o autor do golo mais importante de Portugal, o que valeu em 2016 a conquista do campeonato da Europa, na final com a França.

A escolha de "Pote" e a decisão de levar apenas três centrais e a opção Otávio

Depois de congratular o Sporting pelo seu título de campeão nacional, Fernando Santos justificou a convocatória de Pedro Gonçalves — estreia inédita no lote de eleitos da seleção principal — porque "pode dar à seleção nacional aquilo que deu ao Sporting durante a época". Também conhecido por "Pote", o médio ofensivo foi o melhor marcador da I Liga, com 23 golos.

"Tenho todas as informações, mais do que necessárias, para além das muitas visualizações que fiz, quer ao vivo, quer em vídeo" para fazer esta escolha, disse o selecionador, frisando também que Pedro Gonçalves já tinha sido equacionado para a última convocatória, mas que na altura não havia tempo para adaptá-lo à equipa.

Já quando questionado quanto ao risco de levar apenas três centrais — dois deles, Pepe e José Fonte, com maiores dificuldades de recuperação entre jogos devido à idade — e à possibilidade de adaptar Danilo Pereira à posição caso seja necessário, Fernando Santos disse que essa foi uma opção sua, mas rejeitou encarar o médio do PSG como uma escolha premeditada para a defesa.

"Danilo é médio da seleção. Agora, quer Danilo, quer Palhinha, quer William Carvalho, se for essa a necessidade, podem atuar nessa posição. Agora, não vamos colocar Danilo como central, não faria nenhum sentido", disse o selecionador.

Outra questão colocada foi face à possibilidade de convocar Otávio, o médio do FC Porto a quem o selecionador já tinha aberto a porta a jogar por Portugal, já que o médio brasileiro concluiu recentemente o processo para adquirir nacionalidade portuguesa.

Fernando Santos recusou particularizar o seu caso, agrupando-o com "sete ou oito jogadores" que também não foram convocados e que faziam parte de um lote inicial que foi depois filtrado.