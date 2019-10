A Run Porto, entidade organizadora, persegue agora o nível de prata, sendo que um dos critérios para essa subida de escalão tem a ver com o número de finalizadores.

Paralelamente à distância olímpica, volta a decorrer a Corrida da Família, de 15 quilómetros e com vertente solidária, já que as receitas revertem a favor da Associação Portuguesa de Osteoporose, bem como a Fun Race, de seis quilómetros, caminhada sem cariz competitivo.

Juntando os três desafios, a organização espera ultrapassar os 15.000 de 2018.

Ainda em termos solidários, as entidades Vida e Norte e APTFeridas receberam vários dorsais para vender, ficando com as receitas decorrentes.

Segundo um estudo desenvolvido pela Universidade do Algarve, a maratona de 2018 teve um impacto de 12,7 milhões de euros na economia local, sendo que estima que nas 15 edições já realizadas o valor tenha ultrapassado já os 100 milhões.

De acordo com o documento, entre os inscritos portugueses, 62,6 por cento deslocam-se propositadamente ao Porto, tendo uma estada média de duas noites.

Quanto aos estrangeiros, 94,2 por cento vêm especificamente à ‘Invicta’, sendo que 73,5 por cento dos quais visitam a cidade pela primeira vez: em média, ficam 3,9 noites.

Das 73 nacionalidades inscritas, 38 são europeias, 13 asiáticas, 10 americanas e africanas e dois da Oceânia, constituindo 44 por cento dos participantes.

Tirando os portugueses, a França lidera com 753 inscritos, seguida da Espanha com 527 e o Brasil com 295, num percurso que vai ser marcado por 14 palcos de animação.

Como novidade tecnológica, haverá uma aplicação para telemóvel na qual os atletas e seus amigos e familiares os podem seguir, inclusivamente com tempos e fotos.

A partir de 01 de novembro, na Alfandega do Porto, principia a Expomaratona, com 4.000 m2 alusivos ao evento e economia da região.

A campeã europeia, mundial e olímpica Fernanda Ribeiro, especialista nos 5.000, 10.000 e maratona, foi homenageada pela sua carreira fértil em títulos internacionais.