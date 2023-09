As vencedoras da Taça de Portugal de 2022/23, que contaram com 28 pontos de Inês Faustino, estavam a perder ao intervalo por 26-24, num jogo que chegou empatado a 57 ao final dos 40 minutos.

No ranking da prova, liderado pelo CB Madeira (sete troféus), o Quinta dos Lombos, que repetiu o triunfo de 2017/18, juntou-se a União Santarém, Santarém BC, GDESSA e Benfica no sétimo lugar, com dois títulos.