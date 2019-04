O extremo internacional português cumpriu suspensão na última partida, com o Marítimo, na qual o internacional sub-21 luso também não entrou nas escolhas de Bruno Lage, mas por opção.

Em sentido contrário, o sérvio Zivkovic foi preterido pelo técnico para o duelo com os minhotos.

De fora continuam Ebuehi, Gabriel e Corchia, os únicos atletas que estão entregues ao departamento médico benfiquista.

O Benfica, segundo classificado da I Liga, com 75 pontos e menos um jogo que o FC Porto, que lidera com 76, defronta o Sporting de Braga, quarto com 64, no domingo, a partir das 17:30, no Estádio Municipal de Braga.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Vlachodimos.

- Defesas: Jardel, André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo.

- Médios: Florentino, Samaris, Pizzi, Gedson Fernandes, Taarabt, Cervi, Salvio e Rafa.

- Avançados: Seferovic, Jonas, João Félix e Jota.