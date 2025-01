A ausência da Agronomia da fase final de apuramento do campeão é a grande surpresa da 65ª edição do Campeonato Nacional Divisão de Honra Top-12.

Os agrónomos, vice-campeões na temporada passada e vencedores da Taça de Portugal, terminaram em 3.º lugar (16 pontos) no Grupo B e falham a fase final “Grupo do Título”.

Grupo A: Belenenses (1.º) e CDUL (2.º) Grupo B: Cascais (1.º) e CR São Miguel (2.º) Grupo C: Direito (1.º) e Benfica (2.º)

O CR São Miguel (2.º do mesmo grupo, com mais um ponto do que a Agronomia), clube sedeado no bairro de Alvalade, em Lisboa, venceu (27-17) o Cascais na 6.ª e derradeira jornada da fase de apuramento e garantiu, desta forma, a sexta e última vaga no top 6 que lutará pelo título de campeão, fase na qual pontificam cinco emblemas da cidade de Lisboa.

Belenenses, CDUL (Grupo A), Cascais (B), Direito e Benfica (Grupo C) são os restantes clubes apurados. O “campeonato a seis” decorrerá ao longo de 10 jornadas, a duas voltas, entre os dias 22 de março e 25 de maio.

No ano de estreia de um novo modelo competitivo, sem playoff, nem final, fórmula que vingou desde o início do século, 12 equipas, divididas em três grupos de quatro clubes, discutiram desde dezembro as seis vagas de acesso ao grupo que lutará pelo mais alto troféu do râguebi nacional.

O Belenenses (28 pontos), campeão em título, “passeou” no Grupo A, ao somar seis vitórias em seis encontros, quatro dos quais com ponto de bónus ofensivo.

Igualmente só com vitórias, o Direito (Grupo C) terminou a fase de apuramento com a maior pontuação: 29 pontos. Os advogados são ainda a equipa que menos ensaios sofreu (4). O CDUL liderou a tabela dos ensaios marcados (45, 15 dos quais na 6.ª e última jornada da fase de grupos diante o CDUP).

No grupo B, o Cascais terminou na liderança (20 pts).

Dois meses de paragem por causa do apuramento para o Mundial 2027

A divisão maior do râguebi português fará, agora, uma longa paragem de dois meses por força de compromissos da seleção nacional. Regressa à ação dia 22 de março.

Os lobos disputam, a partir do próximo dia 1 de fevereiro, o Rugby Europe Championship (REC 2025), torneio europeu de qualificação para o Mundial da Austrália 2027, campeonato que será alargado a 24 nações.

O REC reúne oito seleções divididas em dois grupos e é realizado a uma só volta, seguido de meias-finais (1 de março) e final (16 de março).

Portugal entra em campo no dia 1 de fevereiro (Bélgica, no Estádio do Restelo), 9 (Alemanha, Estádio do Restelo) e 18 (Roménia, Stadionul Municipal, Botosani). Geórgia, campeã europeia, Espanha, Suíça e Países Baixos compõem o grupo A.

Os quatro primeiros classificados (dois primeiros de cada grupo) garantem o apuramento direto para o campeonato do mundo na Austrália. O 5.º classificado, vencedor da final de ranking (jogos entre os quinto e os oitavos classificados) disputará o torneio de repescagem, em novembro.

Os compromissos de seleção nacional obrigam à paragem do campeonato nacional, no entanto, o calendário da época 2024-25 introduz no mês de fevereiro três eliminatórias da Taça de Portugal: oitavos (8), quartos (15) e meias-finais (22).