O Belenenses conquistou da Supertaça Cartrack de râguebi, ao bater a Agronomia por 32 - 27. O campeão nacional em título soma o segundo troféu da temporada 2023-2024, época em que só deixou escapar a Taça de Portugal (erguida pela Agronomia).

No Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor, em Oeiras, a Agronomia, liderada por Luís Pissarra, foi para o intervalo a vencer por 12-11, vantagem mínima que poderia ser mais dilatada caso João Lima, o batedor de distâncias curtas, não tivesse falhado duas penalidades.

Num jogo em que foram marcadas 12 penalidades – sete do lado da Agronomia e cinco a favorecer o Belenenses, os azuis do Restelo, comandados por João Mirra, chegaram três vezes à linha de ensaio, contra dois toques de meta dos agrónomos, o último dos quais já no final da partida.

Foi o oitava Supertaça conquistada pelos azuis do Restelo, em dez “finais” (perdeu em duas ocasiões) disputadas e sai do Jamor reforçado nos embates com os verdes e brancos da Tapada (três finais ganhas em quatro jogos).

A Agronomia (cinco Supertaças) volta a perder mais uma partida da Supertaça (nove finais em que não ergueu o troféu).

Numa partida arbitrada pelo internacional Paulo Duarte, a registar o cartão vermelho para a Rodrigo Correia (70’).