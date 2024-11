Belenenses e Agronomia disputam este sábado a Supertaça Cartrack de râguebi, no CAR Jamor (15h00). A 36.ª edição servirá de tira-teimas entre os clubes envolvidos na final do campeonato do ano passado (19-18): o Belenenses, campeão nacional e a Agronomia, vencedora da Taça de Portugal ao bater (19-15) o Direito.

Habitualmente realizada a 5 de outubro, no arranque da temporada, acontece este ano decorridos três meses de competição, durante a qual os jogadores de ambas as equipas estiverem envolvidos em provas a nível internacional – os Lusitanos, franquia da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), que competiu na Super Cup europeia, a seleção nacional sénior na janela de novembro da World Rugby (jogos com os Estados Unidos da América e Escócia) e o campeonato europeu sub-20 – e doméstico – Torneio de Abertura, concluído no passado fim de semana.

“É ótimo ter jogadores envolvidos nas seleções, sete ao todo nos seniores. Já o Torneio de Abertura foi positivo porque permitiu lançar jovens e ver outras possibilidades sobre quem poderá evoluir no plantel sénior”, admitiu Luís Pissarra, treinador da Agronomia.

A ausência para compromissos internacionais tornou “complicada” a preparação para a Supertaça, admitiu o antigo lobo de 2007. “Os jogadores da seleção sénior voltaram na semana passada, os sub-20 regressaram esta semana”. Estas ausências que dificultam “o voltar a entrosar e entrar no esquema da estratégia da equipa”, acentuou. “Mas são as regras, são iguais para todos, e vamos a jogo com isso”, atirou.

João Mirra, treinador do Belenenses, pega na igualdade de regras e reforça. “Não vejo problema realizar-se depois dos jogos dos Lusitanos, da seleção e dos sub-20”, disse.

“Enquanto clube, quanto mais jogadores nossos estiverem a trabalhar nas seleções, mais contentes ficamos. É uma não-questão. Provavelmente, teríamos mais tempo para trabalhar em conjunto se fosse no início da época, não foi, não controlamos, mas queremos muito ser competitivos, ganhar e teremos uma Agronomia forte pela frente, que também quer conquistar (a Supertaça)”, adiantou o técnico azul, que repete o mantra: “o nosso objetivo e obrigação é estar nestes momentos de decisão de títulos e troféus. Umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder”, rematou.

Esta é a terceira vez que os clubes se defrontam no terceiro troféu do râguebi nacional. O prato da balança inclina para o Belenenses, vitorioso em 2019 e 2022.

O XV do Restelo procura o oitavo título, em dez finais, enquanto os agrónomos têm cinco supertaças, depois de terem disputado e perdido o troféu por mais oito vezes, seis das quais com o Direito, líder do “ranking”, com 12 títulos.

A Supertaça antecede o início do campeonato nacional Divisão de Honra TOP12, marcado para 7 e 8 de dezembro e tem a nuance de colocar em duelo os dois adjuntos dos lobos durante o Mundial França 2023, João Mirra (atual adjunto do selecionador nacional, Simom Mannix) e Luís Pissarra.