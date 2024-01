Sporting e Benfica são os finalistas do campeonato nacional Divisão de Honra feminina ao vencerem na 2.ª mão das meias-finais o Sport CR/CRAV e o CR Bairrada/Tondela, respetivamente. As duas equipas, 3.ª e 1.ª classificada da fase regular, repetem a final do ano passado e voltam a encontrar-se na casa do râguebi português, no Campo A do Centro de Alto Rendimento do Jamor, no próximo dia 28 de janeiro.

As leoas, campeãs nacionais em título e perseguidoras do sétimo campeonato consecutivo englobando a variante de sevens, ten, XIII e XV, suaram para ultrapassar no Estádio Universitário de Lisboa (EUL) a formação do Sport CR/CRAV.

Depois de ter trazido uma desvantagem de dois pontos (12-10) na 1.ª mão da meia-final, a equipa do Sporting venceu por quatro pontos de diferença (24-20), uma vitória suada do XV leonino que esteve a perder por 20-12 mas conseguiu virar o marcador a seu favor. Na soma dos dois encontros das meias-finais, a formação leonina segue em frente graças ao goal-average 34-32.

A tarefa das águias estava, à partida, mais facilitada na viagem ao campo de Rugby da Moita, Anadia, para defrontar o RC Bairrada/RC Tondela.

O Benfica levava uma vantagem de 44-7 alcançada no encontro da primeira mão da meia-final, realizado no Estádio Universitário de Lisboa (EUL) e regressou com um segundo triunfo por 31-14. Duas vitórias (75-21, no somatório das duas mãos) que carimbam a viagem das encarnadas até ao Jamor para disputar a final da Divisão de Honra feminina onde reencontram as rivais do Sporting.