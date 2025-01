O Benfica estreia-se este domingo (11h00) na VII Taça Ibérica Feminina de Râguebi, competição que junta as campeãs nacionais de Portugal e Espanha.

No Estádio Universitário de Lisboa (EUL) - transmissão BTV -, o XV encarnado defronta as espanholas do Silicius Majadahonda Rugby, campeãs em título do duelo ibérico, ao baterem, no ano passado, o Sporting por 59-0, em Valle del Arcipreste, nos arredores de Madrid, na quarta final consecutiva perdida pelas leoas, única equipa totalista nas seis edições anteriores e vencedora de duas Taças Ibéricas.

“As expectativas são bastante altas, tivemos uma boa preparação nestas últimas quatro semanas (o campeonato está parado desde 8 dezembro), um bom estágio no último fim de semana, a equipa está coesa, esteve mais tempo junta e o espírito está melhor do que nunca”, afirmou André Aquino, treinador do Benfica.

“Esperamos um jogo duro contra as campeãs de Espanha e acho que vamos conseguir dar uma boa resposta e ter um jogo competitivo”, acrescentou o timoneiro das atuais líderes do campeonato português.

André Aquino confessou ter “espreitado” e analisado “na internet alguns vídeos” das “Rhinas”, bicampeãs espanholas que no ano passado venceram os quatro troféus do râguebi espanhol, Liga, Taça, Supertaça e Taça Ibérica e ocupam atualmente o 2.º posto da classificação da Liga Iberdrola, divisão maior espanhola.

“O campeonato espanhol é mais estruturado, tem os jogos transmitidos e conseguimos visualizar e estudar a equipa, ver quem são as key players e tentarmos prepararmo-nos para as maiores ameaças da melhor maneira possível”, sublinhou.

Maria João Costa, capitã encarnada e internacional portuguesa, destacou que a pausa competitiva serviu para operacionalizar “algumas alterações posicionais, face aos jogos do campeonato nacional” e o estágio “serviu para unir ainda mais o grupo”, disse.

“A vitória é algo que ambicionamos, seria especial, sobretudo num ano centenário, e por ser a primeira vez que vamos disputar esta taça”, prometeu.

Criada pela mão de antigo responsável da secção de râguebi feminino do Sporting, Rafael Lucas Pereira, as leoas somam duas Taças Ibéricas (2018-19 e 2019-20) e são o clube mais titulado. As equipas espanholas detêm cinco dos sete troféus já disputados, repartidos entre Majadahonda Rugby, Olímpico Pozuelo, Sevilha RC, Cisneros e Universitário de Sevilha.

Quatro Taças na versão masculina

No masculino, os campeões ibéricos defrontam-se desde 1965, percurso interrompido e retomado em duas ocasiões. A prova suspensa em 1972, retomou em 1983, parou novamente em 2009 e regressou cinco anos depois, em 2013.

Em 43 edições (Canoe, de Madrid, foi o primeiro vencedor, em 1965), as formações espanholas venceram 26 títulos contra 17 conquistados por seis equipas portuguesas.

O VRAC, sete troféus e o El Salvador, 5, ambas de Valladolid, ocupam os dois primeiros lugares deste “campeonato” da Península Ibérica. Benfica (4), Direito (4) e os espanhóis do Santboiana completam o pódio. Cascais (3), CDUL (3), Académica (1), Agronomia (1) e Belenenses (1) são os restantes clubes portugueses vencedores do duelo ibérico.