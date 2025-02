Francisco Pinto Magalhães pode completar na Roménia as 50 internacionalizações ao serviço da seleção nacional de râguebi.

O médio formação de 38 anos integra o lote dos 23 convocados para a terceira e última jornada do grupo B do Rugby Europe Championship (REC 2025), torneio regional europeu que já qualificou Portugal, Roménia, Espanha e Geórgia para o campeonato do mundo da Austrália 2027.

De acordo com o media book da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) enviado aos jornalistas, “Kiko” Pinto Magalhães tem 49 caps, número, esse, que já tinha sido adiantado e confirmado pelo próprio ao SAPO24 após a publicação da notícia no passado dia 8 na qual foi escrito ter 43 internacionalizações (informação prestada na altura).

O antigo capitão dos lobos, entre 2016 e 2017, regressou pela mão de Simon Mannix, selecionador nacional, ao seio da equipa portuguesa, oito anos após a última vez que vestiu a camisola da seleção nacional.

Um regresso promovido pelo treinador neozelandês que procurou a experiência do pequeno jogador do CDUL para fazer parelha com um outro veterano e herói nacional, Samuel Marques, o tal do pontapé de penalidade que colocou Portugal no Mundial França 2023 após o empate com os EUA (16-16) no torneio de repescagem, no Dubai.

Na ronda inaugural do REC 2025, frente à Bélgica, Pinto Magalhães entrou ao minuto 72, por troca com o Samuel Marques e esteve fora da lista na partida diante a Alemanha. O lusodescendente volta, frente aos romenos, a entrar no XV inicial e, deixa o jogador do CDUL na expetativa de atingir esta marca histórica no râguebi português.

Um marco em que Diogo Hasse Ferreira poderá atingir caso entre em campo na Roménia (está no XV inicial) e, em, pelo menos, mais um dos dois jogos das finais do torneio europeu de apuramento para o Mundial da Austrália. O pilar do US Dax Rugby conta 48 internacionalizações.

O capitão, Tomás Appleton e José Lima, vice capitão, são os jogadores, no ativo, que mais vezes representaram a seleção nacional, 77 e 66 vezes, respetivamente.

Os irmãos Vasco e Gonçalo Uva, já retirados e ex-lobos do Mundial França2023, ultrapassaram a marca dos 100 (101, cada) e são os únicos Centuriões de nacionalidade portuguesa a integrar o Rugby Centurions, grupo composto exclusivamente por jogadores de râguebi que cumpriram pelo menos 100 jogos pela seleção do seu país.

Pinto Magalhães estreou-se com a Geórgia, em fevereiro de 2008, Geórgia-Portugal (31-3), Tbilisi, no então Torneio das Seis Nações “B” e pendurou a camisola nacional numa digressão ao Brasil, na janela de verão, num encontro com a seleção brasileira, em São Paulo, a 10 de junho 2017.

Liderança em jogo

Na Roménia (15h00, transmissão Sport TV e Rugby Europe), Portugal, 1.º classificado com 10 pontos, no duelo com os Carvalhos (9 pontos) procura terminar a fase de grupos no topo, bastando para tal um empate.

A liderança evita, assim, o mais que provável confronto com a Geórgia, nas meias-finais (1 ou 2 de março, caso os georgianos, campeões europeus em 16 ocasiões em 22 edições, vençam a Espanha, em Madrid.

Contas para os alinhamentos à parte, os lobos aterraram na Roménia já apurados para o terceiro campeonato do mundo mundial da sua história, depois de França 2007, com Tomaz Morais e França 2023, liderados por Patrice Lagisquet. Além da histórica terceira participação dos lobos, será uma inédita segunda de forma consecutiva e a primeira decorrente de apuramento direto.