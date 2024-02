A lista de 23 convocados de Portugal para a 1.ª jornada do Rugby Europe Championship 2024 (REC), que arranca este sábado (19h00, em Mons, arredores de Bruxelas), desvenda uma renovação no seio dos lobos.

A renovação que vinha sendo, em silêncio, perspetivada logo após o final da participação portuguesa no Mundial França 2023 estende-se à equipa técnica.

Enquanto a Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) procura fechar o dossiê sobre o nome do novo selecionador nacional, depois da saída, após um mês no cargo, de Sébastien Bertrank, os lobos seguem para o campeonato europeu comandado pelo trio de consultores da World Rugby, liderado pelo antigo selecionador da Argentina, Daniel Hourcade, ladeado pelos ex-selecionadores do Uruguai e Brasil, Esteban Menses e Rodolfo Ambrósio, respetivamente. A estes, junta-se João Mirra, ex-adjunto de Patrice Lagisquet, antigo selecionador nacional.

Em campo, entre os 23 selecionáveis, desde logo, a registar a ausência de um tridente de veteranos lusodescendentes, duas delas há muito anunciadas. Samuel Marques, o herói do pontapé de penalidade que colocou Portugal no Mundial França 2023 e responsável pelo pontapé de conversão que “deu” a primeira vitória de sempre de Portugal num campeonato do mundo, diante as Fiji e Mike Tadjer. Famoso por usar a boqueira com as cores da bandeira de Portugal no França 2023, pendurou as botas após o campeonato do mundo, regressou, por um par de meses, ao clube do coração, RC Massy (Nationale 1, 3.ª divisão de França) antes de se retirar, em definitivo, para se dedicar a um negócio de um bar na praia, perto de Perpignan.

Curiosidades dos Lobos versão 2024 4 novas caras vindas de França: Luca Begic, Hugo Aubry, Abel da Cunha e Hugo Camacho As estreias na seleção de XV: Pedro Vicente, André Cunha (jogador mais novo, 19) e José Paiva dos Santos 13 Mundialistas do França 2023: António Machado Santos, Diogo Hasse Ferreira, Manuel Picão, Martim Belo, David Wallis, Nicolas Martins, João Granate, Pedro Lucas, Manuel Cardoso Pinto, Tomás Appleton (cap), Rodrigo Marta, Rafaele STorti e Simão Bento 1 luso-descendente sobrevivente do Mundial França 2023: Nicolas Martins 4 portugueses a jogar em França: Diogo Hasse Ferreira, Rodrigo Marta, Raffaele Storti e Simão Bento Jogador mais velho: José Rodrigues, 31 Mais internacionalizações: Tomás Appleton, 66 Maior marcador de ensaios: Rodrigo Marta, 29

Há ainda Francisco Fernandes. O Obelix português cumpriu recentemente 300 jogos ao serviço do AS Béziers (Pro 2, segunda divisão francesa) e nada ainda disse sobre a disponibilidade para entrar nas convocatórias lusas.

A renovação da seleção nacional para estreia de Portugal no europeu é explicada, também, pelo boletim clínico da FPR que ajudou a estreitar as escolhas feitas a partir da primeira pré-convocatória de 36 jogadores: José Lima, José Madeira, Nuno Sousa Guedes e Steevy Cerqueira estarão ausentes dos primeiros encontros por lesão.

Sete caras novas nos lobos. Quatro vieram de França

Contingências e conjeturas à parte, há “sangue” novo no ataque à conquista do antigo Torneio das Seis Nações “B”, competição disputada, desde 2023, por oito seleções divididas em dois grupos.

Ao todo, sete novas caras e estreias absolutas entre os lobos que vão entrar em campo frente à Bélgica.

Luca Begic, Hugo Aubry, Abel da Cunha e Hugo Camacho (único jogador do top-14, principal divisão francesa, Bayonnais), são os novos lusodescendentes que se estreiam de quinas ao peito, assim como Pedro Vicente, André Cunha (jogador mais novo, 19 anos) e José Paiva dos Santos, três caras conhecidas da Divisão de Honra portuguesa.

Dos convocados, 14 jogadores atuam em Portugal e nove jogam nas divisões francesas, sendo que desses, quatro são emigrantes em França e cinco são portugueses nascidos em solo francês e recrutados aos campeonatos profissionais e semiprofissionais gauleses, seguindo a receita aplicada para o apuramento de e para o Mundial França 2023.

E por falar em Mundial, 13 dos lobos agora selecionados estiveram no campeonato do mundo. Estão na sua totalidade escalonados para o XV inicial, entre eles Tomás Appleton, o jogador mais internacional (66), o maior marcador de ensaios, Rodrigo Marta (29) e Rafaelle Sorti, um dos jogadores em destaque na Pro 2. Nicolas Martins é o único sobrevivente dos jogadores nascidos em França entre os mundialistas que serão acompanhados na equipa que inicia a partida pelos estreantes Begic e Aubry.

Entre os 16 clubes representados, nove da primeira à terceira divisão francesa e seis da Divisão de Honra portuguesa, o Belenenses é o emblema mais representado ao levar quatro lobos à Bélgica.

Portugal venceu uma vez o REC, em 20023-2024. No ano passado foi vice-campeão, derrotado na final, em Badajoz, frente à Geórgia, detentora de 15 campeonatos. A Roménia soma cinco títulos europeus.