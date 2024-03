As duas derrotas de Portugal no Rugby Europe Championship 2024 (REC24), a primeira na jornada inaugural frente à Bélgica (10-6) e a segunda na final, diante a Geórgia por 36-10, provocaram a queda do 13.º para o 16.º lugar do ranking mundial masculino de râguebi.

Os Lobos iniciaram o “europeu” na 13.ª posição da hierarquia, melhor classificação de sempre de Portugal, fruto da vitória frente às Fiji (24-23), em outubro, no Campeonato do Mundo França 2023. Uma ocupação histórica que durou 4 meses.

De acordo com a World Rugby, apesar dos três triunfos alcançados — Polónia e Roménia, na fase de grupos; Espanha, na meia-final —, Portugal teve um saldo negativo de “2,5 pontos nos cinco jogos” do antigo Seis Nações B, “o maior de todas as seleções envolvidas nos dois principais torneios europeus" de seleções, o torneio das Seis Nações e o REC24, “com exceção do País de Gales”, lê-se num documento da federação internacional.

A seleção nacional recua, desta forma, ao lugar (16.ª) que ocupava antes do Mundial França 2023. A Geórgia, que conquistou o sétimo título europeu consecutivo, começou a competição europeia um degrau abaixo de Portugal mas termina no 13.º posto.

Em termos gerais da hierarquia mundial, a Itália sai como uma das vencedoras do Torneio das Seis Nações. As duas vitórias (Escócia e País de Gales) e um empate (França) catapultaram os Azzurri para o oitavo lugar e igualam o melhor ranking de sempre (agosto de 2027). “Somaram 3,48 pontos desde o início do ano – o maior ganho de todas as 14 seleções envolvidas nas competições do REC e do Seis Nações”.

África do Sul continua a liderar o ranking, seguida da Irlanda e da Nova Zelândia, enquanto a França e a Inglaterra encerram o top 5.