“Lobos” derrotaram o XV helvético por 31-17. Portugal conquista terceira vitória no Rugby Europe Trophy 2017-18 e segue na liderança da prova. José Rodrigues marcou 26 pontos.

Portugal venceu a Suíça por 31-17 mantendo a invencibilidade no Rugby Europe Trophy 2017-18. No Complexo Municipal de Atletismo do Vale da Rosa, em Setúbal, os “Lobos” somaram a terceira vitória na prova.

Se o desfecho (31-17) parece indicar algum desequilíbrio a favor do XV português, esse só viria a verificar-se no último terço do encontro.

Na primeira parte, com o revés de Vasco Ribeiro, Vasco Fragoso Mendes e António Cortes terem saído de campo lesionados, enfraquecendo a seleção lusa, a formação helvética foi para o intervalo a vencer por 3-17.

Perante a surpresa de derrota diante o 31.º classificado da World Rugby, a formação orientada por Martim Aguiar deu a volta ao resultado no segundo tempo, passando para a frente do marcador (19-17) aos 69 minutos.

José Rodrigues, médio-abertura da Agronomia, esteve em destaque com 26 pontos a seu cargo, concretizando dois ensaios, quatro penalidades e duas conversões. Hugo Valente, pilar do Belenenses, selou o resultado final com um ensaio na última jogada do encontro.

Com a vitória, a seleção nacional (25º ranking mundial) segue na liderança do Rugby Europe Trophy 2017-18 com 14 pontos. Os “Lobos” somam mais 5 pontos que o segundo classificado, a Holanda, e estão mais perto de garantir, pelo segundo ano consecutivo, a vitória na competição.

Portugal desloca-se à Moldávia (último classificado) no próximo dia 10 de março e à Polónia, a 24 do mesmo mês.