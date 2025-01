A equipa do Sporting entra para a história do râguebi português ao vencer a 1.ª edição do campeonato nacional feminino sub-18 de râguebi.

Na estreia da competição da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), no Estádio Universitário de Lisboa, jogado na variante de sevens (sete jogadoras de campo), as leoas venceram, na jornada dupla da fase final para apuramento do 1.º ao 4.º lugar, a formação do RC Tondela e do CR Arcos de Valdevez.

“Estou muito feliz pelo clube ter confiado no meu trabalho para direcionar as meninas no caminho certo enquanto atleta e pessoa”, disse, ao SAPO24, Franceline Barros, treinadora brasileira, jogadora da equipa sénior do Sporting e internacional pelo Brasil em sevens (andou no Circuito Mundial), XV (Brasil está apurado para o campeonato do mundo) e em Rugby League (Fran Barros, como é conhecida, participou no mundial da variante de 13 jogadores).

“É uma estreia em grande e uma grande conquista”, acrescentou Madalena Passarinho, capitã dos sub-18 e também ela jogadora da formação sénior que iniciou o percurso aos 11 anos, a jogar entre rapazes. “É espantoso o que fizemos ao longo dos anos, como começámos e terminámos e a dedicação e união entre nós”, sentenciou.

Este é o primeiro título na história da formação verde e branca de râguebi. A placa de madeira vai rechear a vitrina leonina onde cabe, no escalão sénior, sete títulos nacionais, todos eles conquistados consecutivamente (2014-2015 a 2022-2023), nas variantes sevens, X e XV