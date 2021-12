O encontro entre o Técnico e o Belenenses relativo à 11ª jornada da Divisão de Honra disputado ontem à noite (às 20h00) no campo das Olaias, em Lisboa, “casa” do Técnico, ficou marcado por uma “batalha campal” envolvendo jogadores de ambas as equipas.

Os acontecimentos entre os jogadores de dois emblemas candidatos ao título precipitaram-se quando faltavam “quatro minutos”, conforme é audível no áudio do árbitro em conversa com a restante equipa de arbitragem durante a transmissão da Rugby TV (imagens entretanto retiradas), canal da Federação Portuguesa de Râguebi.

Com o regresso à normalidade e com os ânimos já serenados entre os jogadores, um elemento do staff do Técnico dirigiu-se em tons menos próprios ao trio de árbitros, que conferenciavam sobre os castigos a aplicar, acusando-os de serem os “culpados” de toda a situação. Conforme é percetível nas imagens há ainda uma tentativa de agressão a um dos elementos da equipa de arbitragem.

O encontro que marca o fim da primeira volta do campeonato nacional de râguebi ditou a vitória do emblema de Belém por 27-10.