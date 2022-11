Portugal apurou-se para o Campeonato do Mundo de Râguebi ao empatar (16-16) com os Estados Unidos da América no terceiro e último jogo do torneio de repescagem para o Mundial de França2023.

A necessitar somente do empate para garantir a 20.ª e última vaga para o Campeonato do Mundo, face à diferença entre pontos marcados e sofridos, os Lobos empataram no último segundo da partida através de uma penalidade de Samuel Marques.

Treinada pelo francês Patrice Lagisquet, a seleção nacional de râguebi volta a marcar presença num Mundial, pela segunda vez na história, 16 anos após o Campeonato do Mundo de Râguebi de 2007, disputado igualmente em França.