Evans terminou a jornada com o tempo de 2:20.05,7 horas, com 25,4 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o estónio Ott Tänak (Ford Puma), que sofreu problemas mecânicos na última especial do dia.

O finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) é o terceiro, a 55,4 segundos.

“Ainda falta muito caminho por percorrer”, sublinhou Evans, que beneficiou do despiste sofrido por Neuville, seguido de embate num banco de terra que provocou grandes danos nas rodas e suspensão do seu i20.

Líder do campeonato à partida desta prova, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) é o quarto classificado, a 1.49,4 minutos do líder.

O francês somou um minuto de penalização devido a uma infração de segurança cometida na sexta-feira (cintos mal apertados) e, esta manhã, somou ainda mais 10 segundos por se ter atrasado na ligação para a primeira especial do dia.

Ainda assim, Ogier subiu do sétimo ao quarto lugar, com três vitórias em especiais ao longo do dia.

Logo atrás, a apenas dois segundos, segue o campeão mundial, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris).

Domingo, os pilotos enfrentam mais quatro troços cronometrados, incluindo o power stage final, que distribui 15 pontos pelos cinco mais rápidos.