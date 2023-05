Um dia que começa com o tradicional Shakedown de 4,61 km, em Paredes, nas imediações e no circuito de Baltar, a partir das 09h01. É a derradeira oportunidade de afinação das máquinas e o primeiro banho de multidão para as estrelas do WRC, num concelho que, no domingo, estreia uma nova classificativa de 11,05 km.

Depois de Paredes, os concorrentes rumam à região Centro e à cidade de Coimbra, que volta a ser palco do arranque oficial da prova.

A partir das 19h, junto à emblemática Porta Férrea da Universidade de Coimbra, os pilotos do Mundial e as melhores equipas portuguesas participam numa sessão de autógrafos que promete voltar a atrair milhares de aficionados.

A partir das 20h10, o cenário único da Biblioteca Joanina, datada de 1717, recebe a fotografia oficial com as duplas do WRC, que depois iniciam a cerimónia de arranque oficial do 56.º Vodafone Rally de Portugal, a partir das 20h30. Um momento que inclui uma homenagem ao malogrado Craig Breen.