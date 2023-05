Para os adeptos dos ralis, o Vodafone Rally de Portugal é a 'festa dos ralis nacionais'. Em 2023, a parceira entre o rali e a VOST Portugal facilita ainda mais as deslocações aos troços, às denominadas Zonas Espetáculo. Com mapas interativos, e com todas as indicações úteis através da aplicação WAZE, tem tudo o que precisa, em tempo real, para saber o ‘estado’ do trânsito que tem pela frente, o que pode esperar e o tempo de deslocação.

Para consultar estas informações, basta ir ao site do Rali de Portugal , escolher o dia em que se está interessado e, por fim, o troço que se quer ver. No final, é só gerar o link, que o leva diretamente para a aplicação do WAZE. Coordenar toda essa informação com o que está a decorrer no terreno é importante pois o rali 'move' muitos milhares de adeptos. Quanto mais tarde for, maior o risco de ficar longe demais para fazer o percurso até ao troço a pé.

O Vodafone Rally de Portugal vai para a estrada entre 12 e 15 de maio, com o centro nevrálgico na Exponor, em Leça da Palmeira, Matosinhos. A entrada no parque de assistência da prova e outro pontos de interesse é feita de forma gratuita, mas atenção aos horários: 11/05 – Quinta-Feira: 10h às 21h; 12/05 – Sexta-Feira: 10h às 24h;13/05 – Sábado: 10h às 24h; 14/05 - Domingo: 9h às 14h. No centro comercial localizado nas imediações da Exponor há a loja oficial do WRC Vodafone Rally de Portugal, onde também pode adquirir bilhetes, Rally Passes e merchandising oficial da prova.