Anthony Lopes, que tal como o jogador do Borussia Dortmund tinha sido autorizado a apresentar-se hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, já esteve às ordens do selecionador Fernando Santos, no primeiro e último treino antes do embate com a seleção andorrana, marcado para quarta-feira, às 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O avançado e capitão Cristiano Ronaldo, que no domingo apresentou queixas num tornozelo e foi substituído, integrou o treino, no qual se estrearam os avançados Pedro Neto, do Wolverhampton, e Paulinho, do Sporting de Braga.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu conta da totalidade de resultados negativos nos testes ao novo coronavírus feitos aos jogadores, treinadores e ‘staff’.

Com duas jornadas para disputar, Portugal, campeão da Liga das Nações, lidera o Grupo 3, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já estão afastadas da fase final.

A equipa das ‘quinas’ defronta Andorra na quarta-feira, antes de receber os franceses no recinto ‘encarnado’, três dias depois, e de visitar os croatas, no dia 17, naqueles que serão os dois últimos encontros desta fase.