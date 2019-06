“Foi incrível, em todos os anos vivi aqui momentos incríveis. É a melhor maneira de sair. Saio contente, tranquilo por ter dado tudo por esta camisola e por este clube e ainda mais contente por ter sido campeão”, afirmou Campos, em declarações ao site oficial dos ‘encarnados’.

Em 2017/18 e 2018/19, o internacional espanhol esteve em 72 jogos do Benfica, tendo vencido um campeonato e duas Taças da Liga.

No último domingo, o pivot, de 31 anos, marcou um ‘hat-trick’ no triunfo por 4-3 sobre o Sporting, no jogo que valeu o título nacional, algo que fugia ao emblema da Luz há três épocas.

O Benfica não divulgou qual será o destino de Raúl Campos.