Em Riade, na Arábia Saudita, local escolhido para receber a competição, Vinicius regressou em ‘grande’ às grandes exibições e aos golos, após quase dois meses de ausência devido a lesão, e praticamente resolveu o jogo na primeira parte, com remates certeiros aos sete, 10 e 39 minutos, o último na marcação de uma grande penalidade.

No FC Barcelona, com João Félix a ficar cada vez mais distante do ‘onze’ inicial (voltou a ser suplente e entrou aos 61 minutos), o avançado polaco Lewandowski ainda reduziu aos 33, na altura fazendo o 2-1, mas o Real Madrid acabaria por seguir para a conquista do troféu, com o também brasileiro a confirmar a goleada, aos 64.

Também na segunda parte, o defesa uruguaio Ronaldo Araújo foi expulso, aos 71 minutos, e deixou o FC Barcelona com menos uma unidade até final.

O Real chegou à 13.ª Supertaça espanhola da sua história e ficou apenas a uma de igualar as 14 do emblema catalão, que continua como recordista.