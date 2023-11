A resposta dos ‘merengues’ à pressão do Girona foi esplêndida, com um triunfo robusto e uma exibição de grande qualidade, três dias depois da vitória sobre o Sporting de Braga, para a Liga dos Campeões.

Mesmo sem o inglês Jude Bellingham, o Real Madrid teve na dupla brasileira Vinicus-Rodrygo a ‘mola’ para um resultado robusto, que mantém a equipa na corrida no campeonato.

Logo na primeira ocasião, os madrilenos chegaram ao 1-0, através de Carvajal. Ainda antes do intervalo, aos 42, Vinicius marcou o segundo golo da partida.

Na segunda parte, mais três golos brasileiros, através de Vinicius, de novo (49), e Rodrygo (51 e 84), antes do ‘golo de honra’ valenciano, de Hugo Duro, aos 88.

No início da tarde, o Girona fora a Madrid vencer o Rayo Vallecano, por 2-1, alcançando o quinto triunfo consecutivo no campeonato.

A formação da casa até se adiantou no marcador, logo aos cinco minutos, golo de Álvaro García, mas o ucraniano Artem Dovbyk igualou a contagem ainda antes do intervalo, aos 42. Na segunda parte, o brasileiro Sávio marcou o segundo golo do Girona, aos 65, confirmando a ‘remontada’.

A Real Sociedad, que na quarta-feira vencera o Benfica na ‘Champions’, bateu hoje fora o Almería, por 3-1.

A formação basca só chegou à vantagem aos 62 minutos, por intermédio do capitão Mikel Oyarzabal, após o que o Almería reagiu e conseguiu igualar o marcador aos 76, graças a Sergio Arribas.

Já depois do minuto 90 a Real Sociedad conseguiu chegar aos três pontos, com os golos de Carlos Fernández (90+1) e Martin Zubimendi (90+5). Os três pontos colocam a turma de San Sebastián no sexto posto da La Liga, com 22 pontos.

Também hoje, o Granada, com André Ferreira e Wilson Manafá, empatou 1-1 na receção ao Getafe, em que Domingos Duarte foi suplente utilizado. Com o mesmo resultado terminou o Osasuna-Las Palmas.

No domingo, o FC Barcelona, terceiro classificado, recebe o Alavés e o Atlético Madrid, quarto, é visitado pelo Villarreal.